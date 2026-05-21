Вже до кінця цього року: у США заінтригували заявою про майбутнє путінського режиму

Американський політик, громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що частина держав не може дозволити собі відкриту конфронтацію з Володимиром Путіним через ризик застосування ним неконвенційних видів озброєння. На його думку, це змушує міжнародних гравців діяти обережніше та уникати прямих кроків, які могли б призвести до різкої ескалації.

Водночас він підкреслює, що наразі залишається єдиний реалістичний сценарій — внутрішнє ослаблення та поступове руйнування політичної системи Кремля. За його словами, ознаки цього процесу вже помітні, і становище російського керівництва стає дедалі хиткішим.

"До кінця року доля путінського режиму буде вирішена", — наголосив Пінкус, коментуючи можливі політичні зміни в Росії.

Він звернув увагу на те, що навіть у російському інформаційному просторі з’являються тривожні сигнали для влади. Зокрема, окремі пропагандисти, які раніше повністю підтримували офіційну лінію Кремля, тепер дозволяють собі публічну критику керівництва та висловлюють думки про необхідність завершення війни проти України.

Крім політичних труднощів, Росія, за словами Пінкуса, стикається з наростаючими економічними проблемами. Зменшуються обсяги експорту сировини через санкційний тиск, частина родовищ поступово виводиться з експлуатації, а енергетичні проєкти гальмуються. Він також згадав, що Китай відмовився продовжувати розвиток проєкту газогону "Сила Сибіру-2", що стало додатковим викликом для російської економіки.

