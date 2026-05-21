"Це сигнал": у Путіна видали цинічний ультиматум про мету ядерних навчань

Спільні російсько-білоруські військові навчання із залученням ядерного компонента є політичним і військовим сигналом для інших держав. Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи масштабні маневри, що тривають за участі збройних сил РФ та Білорусі.

За його словами, будь-які подібні тренування є невід’ємною частиною процесу військового розвитку держави та водночас несуть у собі певний "сигнальний" характер.

"Будь-які навчання є частиною військового будівництва. Будь-які навчання є сигналом", — зазначив Пєсков.

Водночас представник Кремля не уточнив, кому саме адресовані ці сигнали. У публічному дискурсі російська влада традиційно звинувачує країни Заходу та НАТО у нібито загрозах безпеці РФ, тому аналітики припускають, що саме їм і адресована демонстрація сили.

Паралельно з цими заявами Росія та Білорусь проводять спільні навчання ракетних військ і авіації, у межах яких відпрацьовується приховане переміщення та умовне застосування ядерної зброї.

Міністерство оборони РФ повідомило, що під час маневрів до території Білорусі були доставлені ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи, зі свого боку, тренуються у використанні спеціальних бойових частин для комплексів "Іскандер-М", а також у підготовці до умовних ракетних пусків і маневруванні в бойових умовах.

Портал "Коментарі" вже писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 травня відвідав ракетну бригаду білоруських Збройних сил в Осиповичському районі, де публічно заявив про задоволення появою російських ракетних комплексів "Іскандер" на території країни.