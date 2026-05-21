Война с Россией "Это сигнал": у Путина издали циничный ультиматум о целях ядерных учений
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это сигнал": у Путина издали циничный ультиматум о целях ядерных учений

Кремль снова кичится ядерными возможностями вблизи границ НАТО

21 мая 2026, 15:15
Клименко Елена

Общие российско-белорусские военные учения с привлечением ядерного компонента представляют собой политический и военный сигнал для других государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя масштабные маневры, продолжающиеся при участии вооруженных сил РФ и Беларуси.

Фото: из открытых источников

По его словам, любые подобные тренировки являются неотъемлемой частью процесса военного развития государства и в то же время несут в себе определенный "сигнальный" характер.

"Любые учения являются частью военного строительства. Любые учения являются сигналом", — отметил Песков.

В то же время, представитель Кремля не уточнил, кому именно адресованы эти сигналы. В публичном дискурсе российские власти традиционно обвиняют страны Запада и НАТО в якобы угрозах безопасности РФ, поэтому аналитики предполагают, что именно им и адресована демонстрация силы.

Параллельно этим заявлениям Россия и Беларусь проводят совместные учения ракетных войск и авиации, в рамках которых отрабатывается скрытое перемещение и условное применение ядерного оружия.

Министерство обороны РФ сообщило, что во время маневров на территорию Беларуси были доставлены ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения со своей стороны тренируются в использовании специальных боевых частей для комплексов "Искандер-М", а также в подготовке к условным ракетным пускам и маневрировании в боевых условиях.

Портал "Комментарии" уже писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая посетил ракетную бригаду белорусских Вооруженных сил в Осиповичском районе, где публично заявил об удовлетворении появлением российских ракетных комплексов "Искандер" на территории страны.



