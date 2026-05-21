Американский политик, общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что часть государств не может позволить себе открытую конфронтацию с Владимиром Путиным из-за риска применения им неконвенционных видов вооружения. По его мнению, это заставляет международных игроков действовать более осторожно и избегать прямых шагов, которые могли бы привести к резкой эскалации.

В то же время, он подчеркивает, что сейчас остается единственный реалистичный сценарий — внутреннее ослабление и постепенное разрушение политической системы Кремля. По его словам, признаки этого процесса уже заметны, и положение российского руководства становится все более шатким.

"До конца года судьба путинского режима будет решена", — подчеркнул Пинкус, комментируя возможные политические изменения в России.

Он обратил внимание, что даже в российском информационном пространстве появляются тревожные сигналы для власти. В частности, отдельные пропагандисты, ранее полностью поддерживавшие официальную линию Кремля, теперь позволяют себе публичную критику руководства и высказывают мнения о необходимости завершения войны против Украины.

Кроме политических затруднений, Россия, по словам Пинкуса, сталкивается с нарастающими экономическими проблемами. Уменьшаются объемы экспорта сырья из-за санкционного давления, часть месторождений постепенно выводится из строя, а энергетические проекты тормозятся. Он также упомянул, что Китай отказался продолжать развитие проекта газопровода "Сила Сибири-2", что явилось дополнительным вызовом для российской экономики.

Портал "Комментарии" уже писал, что совместные российско-белорусские военные учения с привлечением ядерного компонента являются политическим и военным сигналом для других государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя масштабные маневры, продолжающиеся при участии вооруженных сил РФ и Беларуси.