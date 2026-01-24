“Вы что, ненормальные?”: військові рф забазувалися у школі в центрі села

Рубрики
Ткачова Марія
Українські розвідники перехопили телефонну розмову жительки Бєлгородської області РФ, яка емоційно скаржиться на розміщення російських військових у будівлі школи в центрі населеного пункту. За її словами, окупаційні сили розквартирували солдатів у цивільному об’єкті, попри те, що село не було евакуйоване й там продовжують жити люди.
Живий щит по-російські
У розмові жінка обурюється тим, що школа розташована у самому центрі села, і називає дії військових безглуздими та небезпечними. Вона також розповідає, що по району, де перебували солдати, вели артилерійський вогонь, через що в її будинку від ударних хвиль відчинялися двері.
Цей перехоплений діалог вкотре підтверджує системну практику російської армії — використання цивільної інфраструктури для розміщення військ, що прямо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії не лише наражають на небезпеку мирних мешканців, а й перетворюють школи, лікарні та житлові будинки на потенційні військові цілі.
Фактично окупанти свідомо прикриваються цивільним населенням, створюючи загрозу для власних громадян і намагаючись перекласти відповідальність за наслідки бойових дій.