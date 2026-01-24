Штурм обернувся катастрофою: що зробила 46 оаембр

У зоні відповідальності 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ російські війська здійснили чергову спробу прориву, кинувши в атаку бронетехніку та кілька десятків піхотинців. Окупанти розраховували продавити оборону за допомогою до чотирьох одиниць важкої техніки, однак їхні плани зірвалися ще на підступах до позицій українських військових.

Відбиття російського штурму

Ключову роль у відбитті штурму відіграла злагоджена взаємодія інженерних підрозділів, артилерії та операторів безпілотних систем. Ворожі машини були виявлені та уражені ще під час висування, а піхота зазнала нищівних втрат під щільним вогнем.

У результаті бою українські десантники знищили один російський танк і дві бойові броньовані машини. Втрати живої сили противника склали щонайменше 20 ліквідованих та ще трьох поранених. Масований штурм захлинувся, не принісши окупантам жодного тактичного успіху.

У бригаді наголошують: бойова робота триває без пауз і компромісів. Кожна спроба ворога прорвати оборону завершується для нього втратами, а будь-які наміри перетворити тиск на результат знову і знову зриваються.

