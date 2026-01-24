logo

Штурм обернулся катастрофой: что сделали 46 оаэмбр
Штурм обернулся катастрофой: что сделали 46 оаэмбр

Российский массированный штурм с бронетехникой завершился провалом — подольские десантники превратили атаку окупантов в ад без шансов на прорыв

24 января 2026, 18:47
Автор:
Ткачова Марія

В зоне ответственности 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ российские войска предприняли очередную попытку прорыва, бросив в атаку бронетехнику и несколько десятков пехотинцев. Оккупанты рассчитывали продавить оборону с помощью до четырех единиц тяжелой техники, однако их планы сорвались еще на подступах к позициям украинских военных.

Штурм обернулся катастрофой: что сделали 46 оаэмбр

Отбой российскому штурму

Ключевую роль в отражении штурма сыграло слаженное взаимодействие инженерных подразделений, артиллерии и операторов беспилотных систем. Вражеские машины были обнаружены и поражены еще во время выдвижения, а пехота понесла сокрушительные потери под плотным огнем.

В результате боя украинские десантники уничтожили один российский танк и две боевые бронированные машины. Потери живой силы противника составили не менее 20 ликвидированных и еще троих раненых. Массированный штурм захлебнулся, не принеся оккупантам никакого тактического успеха.

В бригаде отмечают: боевая работа продолжается без пауз и компромиссов. Каждая попытка врага прорвать оборону завершается для него потерями, а любые намерения превратить давление в результат снова и снова срываются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Максим Жорин резко раскритиковал попытки рассматривать Донбасс как главную или единственную цель россии в войне против Украины, подчеркнув, что такая логика является не только ошибочной, но и откровенно вредной для общественного восприятия войны.
По его словам, настоящая цель кремля значительно шире и радикальнее — речь идет не о контроле над отдельными регионами, а о полном уничтожении Украины как государства, истирании украинской идентичности и недопущении существования самостоятельной нации. Оккупация Донбасса или других территорий, подчеркивает Жорин, является лишь промежуточным этапом на этом пути, а не конечной целью.



Источник: https://t.me/ua_dshv/7994
