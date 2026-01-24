Штурм обернулся катастрофой: что сделали 46 оаэмбр

В зоне ответственности 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ российские войска предприняли очередную попытку прорыва, бросив в атаку бронетехнику и несколько десятков пехотинцев. Оккупанты рассчитывали продавить оборону с помощью до четырех единиц тяжелой техники, однако их планы сорвались еще на подступах к позициям украинских военных.

Отбой российскому штурму

Ключевую роль в отражении штурма сыграло слаженное взаимодействие инженерных подразделений, артиллерии и операторов беспилотных систем. Вражеские машины были обнаружены и поражены еще во время выдвижения, а пехота понесла сокрушительные потери под плотным огнем.

В результате боя украинские десантники уничтожили один российский танк и две боевые бронированные машины. Потери живой силы противника составили не менее 20 ликвидированных и еще троих раненых. Массированный штурм захлебнулся, не принеся оккупантам никакого тактического успеха.

В бригаде отмечают: боевая работа продолжается без пауз и компромиссов. Каждая попытка врага прорвать оборону завершается для него потерями, а любые намерения превратить давление в результат снова и снова срываются.

