Ткачова Марія
Украинские разведчики перехватили телефонный разговор жительницы Белгородской области РФ, эмоционально жалующийся на размещение российских военных в здании школы в центре населенного пункта. По ее словам, оккупационные силы расквартировали солдат в гражданском объекте, несмотря на то, что село не было эвакуировано и там продолжают жить люди.
Живой щит по-русски
В разговоре женщина возмущается тем, что школа расположена в самом центре села и называет действия военных бессмысленными и опасными. Она также рассказывает, что по району, где находились солдаты, вели артиллерийский огонь, из-за чего в ее доме от ударных волн открывалась дверь.
Этот перехваченный диалог еще раз подтверждает системную практику российской армии — использование гражданской инфраструктуры для размещения войск, что прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Такие действия не только подвергают опасности мирных жителей, но и превращают школы, больницы и жилые дома в потенциальные военные цели.
Фактически оккупанты сознательно прикрываются гражданским населением, создавая угрозу для собственных граждан и пытаясь переложить ответственность за последствия боевых действий.