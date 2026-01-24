logo

Война с Россией "Вы что, ненормальные?": военные рф забазировались в школе в центре села
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вы что, ненормальные?": военные рф забазировались в школе в центре села

Российские оккупанты снова используют гражданских как живой щит — личный состав размещают прямо в школах в центре населенных пунктов

24 января 2026, 18:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор жительницы Белгородской области РФ, эмоционально жалующийся на размещение российских военных в здании школы в центре населенного пункта. По ее словам, оккупационные силы расквартировали солдат в гражданском объекте, несмотря на то, что село не было эвакуировано и там продолжают жить люди.

"Вы что, ненормальные?": военные рф забазировались в школе в центре села

Живой щит по-русски

В разговоре женщина возмущается тем, что школа расположена в самом центре села и называет действия военных бессмысленными и опасными. Она также рассказывает, что по району, где находились солдаты, вели артиллерийский огонь, из-за чего в ее доме от ударных волн открывалась дверь.

Этот перехваченный диалог еще раз подтверждает системную практику российской армии — использование гражданской инфраструктуры для размещения войск, что прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Такие действия не только подвергают опасности мирных жителей, но и превращают школы, больницы и жилые дома в потенциальные военные цели.

Фактически оккупанты сознательно прикрываются гражданским населением, создавая угрозу для собственных граждан и пытаясь переложить ответственность за последствия боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в зоне ответственности 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ российские войска совершили очередную попытку прорыва, бросив в атаку бронетехнику и несколько десятков пехотинцев. Оккупанты рассчитывали продавить оборону с помощью до четырех единиц тяжелой техники, однако их планы сорвались еще на подступах к позициям украинских военных.
Ключевую роль в отражении штурма сыграло слаженное взаимодействие инженерных подразделений, артиллерии и операторов беспилотных систем. Вражеские машины были обнаружены и поражены еще во время выдвижения, а пехота понесла сокрушительные потери под плотным огнем.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7724
