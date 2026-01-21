Втратила груди через службу: ветеранка довела шкоду бронежилета для жінок у ЗСУ

Ветеранка Збройних сил України Наталя Ліщишена стала першою жінкою в країні, якій вдалося офіційно довести, що серйозне захворювання було спричинене умовами військової служби — зокрема тривалим носінням штатного бронежилета.

Українська захисниця втратила груди через бронежилет

З дитинства Наталя мріяла пов’язати життя зі службою та рівнялася на батька-військового. Вона здобула юридичну освіту й підписала контракт із ЗСУ буквально напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії. Службу проходила в умовах постійного навантаження, виконуючи свої обов’язки нарівні з іншими військовими.

У 2024 році під час планового обстеження у шпиталі лікарі виявили у неї небезпечну хворобу. Далі були складні операції, зокрема ампутація молочних залоз, та тривала реабілітація. Однак найважчим етапом для Наталі стала не лише боротьба за фізичне відновлення, а й спроба довести, що захворювання напряму пов’язане з проходженням служби.

За словами ветеранки, роками вона носила бронежилет, який не був адаптований до жіночої анатомії. Постійний тиск, тертя та відсутність альтернативного спорядження призвели до серйозних наслідків для здоров’я. Проте шлях до офіційного визнання цього факту виявився складним: Наталі довелося пройти через численні медичні комісії та бюрократичні процедури.

Зрештою їй вдалося добитися документального підтвердження, що шкода здоров’ю була завдана саме під час військової служби. Цей випадок став прецедентом для всієї української армії, адже вперше на офіційному рівні було зафіксовано, що стандартне військове спорядження може бути небезпечним для жінок-військовослужбовиць.

Історія Наталі Ліщишеної порушує ширше питання — необхідність перегляду підходів до екіпірування жінок у ЗСУ та створення спорядження, яке не лише захищає від загроз на полі бою, а й не завдає шкоди здоров’ю під час тривалої служби.

