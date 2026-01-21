Потеряла грудь из-за службы: ветеранка доказала вред бронежилета для женщин в ВСУ

Ветеранка Вооруженных сил Украины Наталья Лищишена стала первой женщиной в стране, которой удалось официально доказать, что серьезное заболевание было вызвано условиями военной службы — в частности, длительным ношением штатного бронежилета.

Украинская защитница потеряла грудь из-за бронежилета

С детства Наталья мечтала связать жизнь со службой и равнялась на отца-военного. Она получила юридическое образование и подписала контракт с ВСУ буквально в преддверии начала полномасштабного вторжения России. Служба проходила в условиях постоянной нагрузки, выполняя свои обязанности наравне с другими военными.

В 2024 году во время планового обследования в госпитале врачи обнаружили у нее опасную болезнь. Далее последовали сложные операции, в частности ампутация молочных желез, и длительная реабилитация. Однако самым тяжелым этапом для Натальи стала не только борьба за физическое восстановление, но и попытка доказать, что заболевание напрямую связано с прохождением службы.

По словам ветеранки, годами она носила бронежилет, не адаптированный к женской анатомии. Постоянное давление, трение и отсутствие альтернативного снаряжения привели к серьезным последствиям для здоровья. Однако путь к официальному признанию этого факта оказался сложным: Наталье пришлось пройти через многочисленные медицинские комиссии и бюрократические процедуры.

В конце концов, ей удалось добиться документального подтверждения, что вред здоровью был нанесен именно во время военной службы. Этот случай стал прецедентом для всей украинской армии, ведь впервые на официальном уровне было зафиксировано, что стандартное военное снаряжение может быть опасно для женщин-военнослужащих.

История Натальи Лищишеной поднимает более широкий вопрос — необходимость пересмотра подходов к экипировке женщин в ВСУ и создания снаряжения, которое не только защищает от угроз на поле боя, но и не наносит вред здоровью во время длительной службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий с позывным Осман публично выразил возмущение работой городских чиновников, которые, по его словам, не способны организовать даже элементарную уборку снега и борьбу с гололедицей.