«Фронт тримаємо, а сніг прибрати не можуть»: військовий жорстко звернувся до міської влади

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Військовослужбовець із позивним Осман публічно висловив обурення роботою міських чиновників, які, за його словами, не здатні організувати навіть елементарне прибирання снігу та боротьбу з ожеледицею.
Військовий про прибирання доріг від снігу
За словами військового, його особливо дратує контраст між відповідальністю на фронті та безкарністю в тилу. Він наголосив, що у війську кожна дія має наслідки, а за помилки доводиться відповідати, тоді як у цивільному управлінні системна бездіяльність часто залишається без жодних наслідків.
"З одного боку нам постійно говорять, що потрібно підтримувати цивільне життя, відкривають клуби, дозволяють тусовки та розваги, аби люди не виїжджали з країни. А з іншого — влада не може виконати базові функції: прибрати сніг, посипати тротуари, зробити дороги безпечними", — зазначив він.
Військовий підкреслив, що через ожеледицю люди щодня ризикують здоров’ям і життям, отримують травми, ламають кінцівки, і все це — не через війну, а через погану організацію роботи на місцях.
На його думку, тил має бути прикладом відповідальності та порядку, адже саме він є опорою для армії та цивільного населення. Ігнорування таких базових речей підриває довіру до влади не менше, ніж гучні корупційні скандали.