Кличко закликав готуватися до найгірших сценаріїв: столиця на межі реальної катастрофи
Кличко закликав готуватися до найгірших сценаріїв: столиця на межі реальної катастрофи

Кличко попередив про загрозу гуманітарної кризи в Києві: за місяць столицю могли залишити сотні тисяч людей

21 січня 2026, 03:26
Автор:
Ткачова Марія

Мер Києва Віталій Кличко заявив про різке погіршення гуманітарної ситуації в столиці на тлі масованих атак Росії на енергетичну та водну інфраструктуру. За його словами, лише протягом січня з міста могли виїхати близько 600 тисяч мешканців.

Кличко закликав готуватися до найгірших сценаріїв: столиця на межі реальної катастрофи

Кличко про гуманітарну катастрофу в Києві

Очільник столиці наголосив, що Росія цілеспрямовано намагається створити умови, за яких цивільне населення просто не зможе вижити взимку. Через пошкодження систем енергопостачання та тепломереж у частині будинків температура настільки низька, що мешканці не можуть повноцінно користуватися санвузлами — вода в трубах замерзає.

Кличко застеріг, що у разі затягування з відновленням водопостачання та систем водовідведення місто може зіткнутися не лише з побутовими труднощами, а й із серйозними санітарно-епідеміологічними загрозами. За його словами, відсутність стабільного водовідведення створює високий ризик поширення інфекційних захворювань.

Мер також підкреслив, що подальші удари РФ по критичній інфраструктурі та перешкоджання подачі води до такого великого мегаполіса, як Київ, можуть призвести до масштабного інфраструктурного колапсу. У такій ситуації, за його словами, мешканцям варто розглянути можливість тимчасового виїзду з міста, якщо така можливість є.

Кличко зазначив, що міська влада разом із комунальними службами працює в посиленому режимі, однак масштаби пошкоджень і постійні атаки значно ускладнюють стабілізацію ситуації. Він наголосив, що подолання кризи потребує координації з урядом, бізнесом і міжнародними партнерами, аби уникнути найгірших сценаріїв для столиці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що унаслідок масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у Києві без електропостачання залишаються понад один мільйон споживачів. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/no-power-18c-and-russian-attacks-kyiv-faces-catastrophe-mp2dmdbsz
