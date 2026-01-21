Кличко призвал готовиться к худшим сценариям: столица на грани реальной катастрофы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о резком ухудшении гуманитарной ситуации в столице на фоне массированных атак России на энергетическую и водную инфраструктуру. По его словам, только за январь из города могли выехать около 600 тысяч жителей.

Кличко про гуманитарную катастрофу в Киеве

Глава столицы подчеркнул, что Россия целенаправленно пытается создать условия, при которых гражданское население просто не сможет выжить зимой. Из-за повреждений систем энергоснабжения и теплосетей в части домов температура настолько низкая, что жильцы не могут полноценно пользоваться санузлами – вода в трубах замерзает.

Кличко предостерег, что в случае затягивания с восстановлением водоснабжения и систем водоотведения город может столкнуться не только с бытовыми затруднениями, но и с серьезными санитарно-эпидемиологическими угрозами. По его словам, отсутствие стабильного водоотвода создает высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

Мэр также подчеркнул, что дальнейшие удары РФ по критической инфраструктуре и препятствование подаче воды в такой крупный мегаполис, как Киев, могут привести к масштабному инфраструктурному коллапсу. В такой ситуации, по его словам, жителям следует рассмотреть возможность временного выезда из города, если есть такая возможность.

Кличко отметил, что городские власти вместе с коммунальными службами работают в усиленном режиме, однако масштабы повреждений и постоянные атаки значительно усложняют стабилизацию ситуации. Он подчеркнул, что преодоление кризиса требует координации с правительством, бизнесом и международными партнерами, чтобы избежать худших сценариев для столицы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в результате массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве без электроснабжения остаются более одного миллиона потребителей. Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.