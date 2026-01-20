Яка ситуація по електропостачанню в Києві

Унаслідок масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України у Києві без електропостачання залишаються понад один мільйон споживачів. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

Відключення світла в Києві

За словами глави держави, серйозною залишається і ситуація з теплопостачанням: більш ніж чотири тисячі багатоквартирних будинків у столиці наразі не мають тепла. Президент наголосив, що всі наявні ресурси повинні бути негайно спрямовані на стабілізацію ситуації та допомогу людям.

Зеленський заявив, що в умовах надзвичайної ситуації уряд має запропонувати не стандартні, а "нелінійні" рішення, які дозволять зберегти життя, підтримати населення та забезпечити роботу бізнесу. Йдеться, зокрема, про нові підходи до організації енергоспоживання та роботи критичної інфраструктури.

Президент окремо підкреслив необхідність тісної координації між державою та бізнесом. За його словами, потрібно переглянути підходи до перерозподілу генерації та наявного споживання електроенергії, аби громадяни могли відчути поступову стабілізацію ситуації. Також має бути опрацьовано додаткові програми підтримки як для людей, так і для підприємців.

Глава держави повідомив, що вже поставив перед урядовцями низку конкретних запитань щодо подальших дій і очікує детальних відповідей найближчим часом. Зеленський наголосив, що відповідальність за вирішення енергетичної кризи лежить персонально на членах уряду.

"Завтра я очікую чіткий і конкретний перелік дій та рішень", — заявив президент, додавши, що держава повинна діяти максимально злагоджено для мінімізації наслідків російських ударів по енергетиці.

