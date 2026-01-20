logo

Какая ситуация по электроснабжению в Киеве
Какая ситуация по электроснабжению в Киеве

После массированной атаки РФ в Киеве без электроэнергии остаются более миллиона потребителей, а президент требует от правительства немедленных и нестандартных решений

20 января 2026, 20:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В результате массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве без электроснабжения остаются более одного миллиона потребителей. Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский .

Какая ситуация по электроснабжению в Киеве

Отключение света в Киеве

По словам главы государства, серьезной остается и ситуация с теплоснабжением: более четырех тысяч многоквартирных домов в столице пока не имеют тепла. Президент подчеркнул, что все имеющиеся ресурсы должны быть немедленно направлены на стабилизацию ситуации и помощь людям.

Зеленский заявил, что в условиях чрезвычайной ситуации правительство должно предложить не стандартные, а нелинейные решения, которые позволят сохранить жизнь, поддержать население и обеспечить работу бизнеса. Речь идет, в частности, о новых подходах к организации энергопотребления и работе критической инфраструктуры.

Президент особо подчеркнул необходимость тесной координации между государством и бизнесом. По его словам, нужно пересмотреть подходы к перераспределению генерации и потреблению электроэнергии, чтобы граждане могли почувствовать постепенную стабилизацию ситуации. Также должны быть разработаны дополнительные программы поддержки как для людей, так и для предпринимателей.

Глава государства сообщил, что уже задал перед чиновниками ряд конкретных вопросов относительно дальнейших действий и ожидает детальных ответов в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что ответственность за разрешение энергетического кризиса лежит персонально на членах правительства.

"Завтра я ожидаю четкого и конкретного перечня действий и решений", — заявил президент, добавив, что государство должно действовать максимально слаженно для минимизации последствий российских ударов по энергетике.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из-за длительных отключений электроэнергии и отопления в Киеве бизнес-пространства и коворкинги открыли бесплатные зоны для работы, обучения и подзарядки гаджетов.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17707
