«Фронт держим, а снег убрать не могут»: военный жестко обратился к городским властям

Военнослужащий с позывным Осман публично выразил возмущение работой городских чиновников, которые, по его словам, не способны организовать даже элементарную уборку снега и борьбу с гололедицей.

По словам военного, его особенно раздражает контраст между ответственностью на фронте и безнаказанностью в тылу. Он подчеркнул, что в армии каждое действие имеет последствия, а за ошибки приходится отвечать, тогда как в гражданском управлении системное бездействие часто остается без последствий.

"С одной стороны, нам постоянно говорят, что нужно поддерживать гражданскую жизнь, открывают клубы, позволяют тусовки и развлечения, чтобы люди не уезжали из страны. А с другой — власти не могут выполнить базовые функции: убрать снег, посыпать тротуары, сделать дороги безопасными", — отметил он.

Военный подчеркнул, что из-за гололеда люди каждый день рискуют здоровьем и жизнью, получают травмы, ломают конечности, и все это — не из-за войны, а из-за плохой организации работы на местах.

По его мнению, тыл должен являться примером ответственности и порядка, ведь именно он является опорой для армии и гражданского населения. Игнорирование таких базовых вещей подрывает доверие к власти не меньше громких коррупционных скандалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о резком ухудшении гуманитарной ситуации в столице на фоне массированных атак России на энергетическую и водную инфраструктуру. По его словам, только за январь из города могли выехать около 600 тысяч жителей.

Глава столицы подчеркнул, что Россия целенаправленно пытается создать условия, при которых гражданское население просто не сможет выжить зимой. Из-за повреждений систем энергоснабжения и теплосетей в части домов температура настолько низкая, что жильцы не могут полноценно пользоваться санузлами – вода в трубах замерзает. Кличко предостерег, что в случае затягивания с восстановлением водоснабжения и систем водоотведения город может столкнуться не только с бытовыми затруднениями, но и с серьезными санитарно-эпидемиологическими угрозами. По его словам, отсутствие стабильного водоотвода создает высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

