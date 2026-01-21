«Фронт держим, а снег убрать не могут»: военный жестко обратился к городским властям

Рубрики
Ткачова Марія
Военнослужащий с позывным Осман публично выразил возмущение работой городских чиновников, которые, по его словам, не способны организовать даже элементарную уборку снега и борьбу с гололедицей.
Военный про уборку дорог от снега
По словам военного, его особенно раздражает контраст между ответственностью на фронте и безнаказанностью в тылу. Он подчеркнул, что в армии каждое действие имеет последствия, а за ошибки приходится отвечать, тогда как в гражданском управлении системное бездействие часто остается без последствий.
"С одной стороны, нам постоянно говорят, что нужно поддерживать гражданскую жизнь, открывают клубы, позволяют тусовки и развлечения, чтобы люди не уезжали из страны. А с другой — власти не могут выполнить базовые функции: убрать снег, посыпать тротуары, сделать дороги безопасными", — отметил он.
Военный подчеркнул, что из-за гололеда люди каждый день рискуют здоровьем и жизнью, получают травмы, ломают конечности, и все это — не из-за войны, а из-за плохой организации работы на местах.
По его мнению, тыл должен являться примером ответственности и порядка, ведь именно он является опорой для армии и гражданского населения. Игнорирование таких базовых вещей подрывает доверие к власти не меньше громких коррупционных скандалов.