Втрати РФ пробили історичний рубіж: два регіони Росії вже перевищили "афганський" рекорд СРСР
Втрати РФ пробили історичний рубіж: два регіони Росії вже перевищили “афганський” рекорд СРСР

Журналісти встановили понад 216 тисяч імен загиблих окупантів, але реальні цифри можуть сягати майже пів мільйона

9 травня 2026, 16:30
Кравцев Сергей

Станом на травень журналісти BBC спільно з Медіазоною встановили імена щонайменше 216 205 російських військових, які загинули під час повномасштабної війни проти України. Водночас автори дослідження наголошують: реальні втрати армії РФ можуть бути в рази більшими.

Втрати РФ пробили історичний рубіж: два регіони Росії вже перевищили "афганський" рекорд СРСР

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, лише за останні два тижні список загиблих поповнився більш ніж на 4600 осіб. Це значно перевищує середні темпи зростання втрат, які фіксувалися торік.

Особливу увагу дослідники звернули на масштаби втрат у Башкортостані та Татарстані. У цих двох регіонах підтверджена кількість загиблих уже перевищила 18 тисяч осіб. Це на 20% більше, ніж офіційні втрати Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані, де загинуло трохи більше 15 тисяч військових.

Журналісти зазначають, що для мешканців Башкортостану та Татарстану ризик потрапити до списку загиблих у десятки разів вищий, ніж для жителів Москви. Основний тягар війни, за їхніми оцінками, лягає на невеликі міста та села, де люди частіше підписують контракти через фінансові труднощі.

Серед підтверджених втрат – 7143 російські офіцери. До списку входять 494 підполковники, 164 полковники та 15 генералів. Більшість загиблих офіцерів – командири нижчої ланки, які безпосередньо керують бойовими діями на фронті.

Автори розслідування наголошують, що встановлені імена охоплюють лише частину реальних втрат. За їхніми оцінками, підтверджені дані можуть становити від 45% до 65% фактичної кількості загиблих.

Виходячи з цього, реальні втрати Росії у війні проти України можуть коливатися від 332 тисяч до майже 480 тисяч осіб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів.




Джерело: https://www.bbc.com/russian/articles/cqlpvgw09x9o
