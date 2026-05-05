Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів

Російська армія продовжує зазнавати масштабних втрат на фронті, які вже перевищують її мобілізаційні можливості. За підсумками квітня було знищено або важко поранено 35 203 військовослужбовці РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, всі поразки підтверджені відеодоказами. Це вже п'ятий місяць поспіль, коли втрати російської армії перевищують темпи поповнення особового складу. Така динаміка, як зазначив міністр, свідчить про поступове виснаження наступального потенціалу противника.

Федоров наголосив, що Україна цілеспрямовано рухається до збільшення цих показників. Завдання – довести рівень втрат до критичної позначки, за якої подальше просування російських військ стане неможливим. У перспективі йдеться про показник до 50 тисяч ліквідованих окупантів щомісяця.

Ключову роль цьому процесі грають технології, передусім безпілотні системи. Україна активно посилює захист повітряного простору, і дрони-перехоплювачі вже стали важливою частиною системи ППО. На сьогоднішній день 194 підрозділи мають підтверджені випадки знищення ворожих ударних безпілотників типу Shahed.

Регулярні рекордні показники перехоплень свідчать, що українська оборона адаптується до нових загроз і поступово перехоплює ініціативу. Масштабні втрати живої сили, посилені технологічним тиском, формують для Росії дедалі складнішу ситуацію на полі бою.

На цьому фоні війна все виразніше переходить у фазу вимотування, де вирішальну роль відіграє не лише чисельність армії, а й здатність компенсувати втрати та адаптуватися до нових умов бою.

