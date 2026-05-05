logo_ukra

BTC/USD

80560

ETH/USD

2368.22

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів

П'ятий місяць поспіль армія РФ втрачає більше, ніж може заповнити: ставка України на дрони змінює хід війни

5 травня 2026, 13:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська армія продовжує зазнавати масштабних втрат на фронті, які вже перевищують її мобілізаційні можливості. За підсумками квітня було знищено або важко поранено 35 203 військовослужбовці РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, всі поразки підтверджені відеодоказами. Це вже п'ятий місяць поспіль, коли втрати російської армії перевищують темпи поповнення особового складу. Така динаміка, як зазначив міністр, свідчить про поступове виснаження наступального потенціалу противника.

Федоров наголосив, що Україна цілеспрямовано рухається до збільшення цих показників. Завдання – довести рівень втрат до критичної позначки, за якої подальше просування російських військ стане неможливим. У перспективі йдеться про показник до 50 тисяч ліквідованих окупантів щомісяця.

Ключову роль цьому процесі грають технології, передусім безпілотні системи. Україна активно посилює захист повітряного простору, і дрони-перехоплювачі вже стали важливою частиною системи ППО. На сьогоднішній день 194 підрозділи мають підтверджені випадки знищення ворожих ударних безпілотників типу Shahed.

Регулярні рекордні показники перехоплень свідчать, що українська оборона адаптується до нових загроз і поступово перехоплює ініціативу. Масштабні втрати живої сили, посилені технологічним тиском, формують для Росії дедалі складнішу ситуацію на полі бою.

На цьому фоні війна все виразніше переходить у фазу вимотування, де вирішальну роль відіграє не лише чисельність армії, а й здатність компенсувати втрати та адаптуватися до нових умов бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — четвертий удар по Туапсе: у Мадяра зробили заяву, що інтригує.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/zedigital/6784
Теги:

Новини

Всі новини