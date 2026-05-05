Россия захлебывается потерями: в Украине заявили о новом рекорде по ликвидации оккупантов

Российская армия продолжает нести масштабные потери на фронте, которые уже превышают ее мобилизационные возможности. По итогам апреля было уничтожено или тяжело ранено 35 203 военнослужащих РФ. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, все поражения подтверждены видеодоказательствами. Это уже пятый месяц подряд, когда потери российской армии превышают темпы пополнения личного состава. Такая динамика, как отметил министр, указывает на постепенное истощение наступательного потенциала противника.

Федоров подчеркнул, что Украина целенаправленно движется к увеличению этих показателей. Задача – довести уровень потерь до критической отметки, при которой дальнейшее продвижение российских войск станет невозможным. В перспективе речь идет о показателе до 50 тысяч ликвидированных оккупантов ежемесячно.

Ключевую роль в этом процессе играют технологии, прежде всего беспилотные системы. Украина активно усиливает защиту воздушного пространства, и дроны-перехватчики уже стали важной частью системы ПВО. На сегодняшний день 194 подразделения имеют подтвержденные случаи уничтожения вражеских ударных беспилотников типа Shahed.

Регулярные рекордные показатели перехватов свидетельствуют о том, что украинская оборона адаптируется к новым угрозам и постепенно перехватывает инициативу. Масштабные потери живой силы, усиленные технологическим давлением, формируют для России все более сложную ситуацию на поле боя.

На этом фоне война все отчетливее переходит в фазу изматывания, где решающую роль играет не только численность армии, но и способность компенсировать потери и адаптироваться к новым условиям боя.

