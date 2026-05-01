logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Четвертый удар по Туапсе: у Мадяра сделали интригующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Четвертый удар по Туапсе: у Мадяра сделали интригующее заявление

Серия атак по нефтяной инфраструктуре бьет по финансированию армии России и разрушает иллюзию «глубокого тыла»

1 мая 2026, 11:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После очередной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края его производственные возможности заметно снизились. Об этом заявила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина в эфире телемарафона.

Взрывы в Туапсе. Фото: из открытых источников

Речь идет уже о четвертом ударе по одному из ключевых нефтяных объектов России. Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил о новой атаке, иронично назвав ее "ремейком", намекая на регулярность ударов по Туапсе.

По словам Мельошиной, операция проводилась во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, однако детали пока не раскрываются – ожидается подтверждение от Генштаба. Известно, что мощность завода составляла около 12 миллионов тонн нефти в год, однако серия атак уже могла существенно сократить этот показатель.

В Киеве подчеркивают, что подобные цели являются легитимными. Нефтеперерабатывающая отрасль РФ напрямую связана с финансированием армии, а значит удары по ней направлены на ослабление военного потенциала противника.

Кроме экономического эффекта, атаки имеют и психологическое значение. Как отмечают в Силах беспилотных систем, расстояние в 1500-2000 километров от границы больше не гарантирует безопасности для российских объектов, что меняет восприятие "глубокого тыла" внутри страны.

По предварительным оценкам аналитиков, в апреле мощности нефтепереработки России могли сократиться на 20–30%. Важным фактором эффективности операций стало ослабление противовоздушной обороны: за последние месяцы, по данным украинской стороны, уничтожено более сотни систем ПВО.

Таким образом, Украина продолжает системно бить по энергетической инфраструктуре РФ, сочетая военный расчет с экономическим давлением и демонстрируя расширение географии своих ударных возможностей.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости