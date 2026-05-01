Четвертый удар по Туапсе: у Мадяра сделали интригующее заявление

После очередной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края его производственные возможности заметно снизились. Об этом заявила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина в эфире телемарафона.

Речь идет уже о четвертом ударе по одному из ключевых нефтяных объектов России. Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил о новой атаке, иронично назвав ее "ремейком", намекая на регулярность ударов по Туапсе.

По словам Мельошиной, операция проводилась во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, однако детали пока не раскрываются – ожидается подтверждение от Генштаба. Известно, что мощность завода составляла около 12 миллионов тонн нефти в год, однако серия атак уже могла существенно сократить этот показатель.

В Киеве подчеркивают, что подобные цели являются легитимными. Нефтеперерабатывающая отрасль РФ напрямую связана с финансированием армии, а значит удары по ней направлены на ослабление военного потенциала противника.

Кроме экономического эффекта, атаки имеют и психологическое значение. Как отмечают в Силах беспилотных систем, расстояние в 1500-2000 километров от границы больше не гарантирует безопасности для российских объектов, что меняет восприятие "глубокого тыла" внутри страны.

По предварительным оценкам аналитиков, в апреле мощности нефтепереработки России могли сократиться на 20–30%. Важным фактором эффективности операций стало ослабление противовоздушной обороны: за последние месяцы, по данным украинской стороны, уничтожено более сотни систем ПВО.

Таким образом, Украина продолжает системно бить по энергетической инфраструктуре РФ, сочетая военный расчет с экономическим давлением и демонстрируя расширение географии своих ударных возможностей.

