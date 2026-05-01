Четвертий удар по Туапсн: у Мадяра зробили інтригуючу заяву

Після чергової атаки на нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю його виробничі можливості помітно знизилися. Про це заявила прес-секретар Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина в ефірі телемарафону.

Вибухи у Туапсе. Фото: із відкритих джерел

Йдеться вже про четвертий удар по одному із ключових нафтових об'єктів Росії. Раніше командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про нову атаку, іронічно назвавши її "рімейком", натякаючи на регулярність ударів по Туапсі.

За словами Мельошиної, операція проводилася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, проте деталі поки що не розкриваються – очікується підтвердження від Генштабу. Відомо, що потужність заводу становила близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, проте серія атак вже могла суттєво скоротити цей показник.

У Києві наголошують, що подібні цілі є легітимними. Нафтопереробна галузь РФ безпосередньо пов'язані з фінансуванням армії, отже удари нею спрямовані ослаблення військового потенціалу противника.

Окрім економічного ефекту, атаки мають психологічне значення. Як зазначають у Силах безпілотних систем, відстань 1500-2000 кілометрів від кордону більше не гарантує безпеки для російських об'єктів, що змінює сприйняття "глибокого тилу" всередині країни.

За попередніми оцінками аналітиків, у квітні потужності нафтопереробки Росії могли скоротитися на 20-30%. Важливим фактором ефективності операцій стало послаблення протиповітряної оборони: за останні місяці, за даними української сторони, знищено понад сотню систем ППО.

Таким чином Україна продовжує системно бити по енергетичній інфраструктурі РФ, поєднуючи військовий розрахунок з економічним тиском і демонструючи розширення географії своїх ударних можливостей.

