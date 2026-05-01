Туапсе исчезнет с карты мира: что известно о новой атаке дронов

В ночь на 1 мая морской терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ снова атаковали беспилотники, в результате там произошло возгорание. Атаку подтвердили местные власти, отметив, что пострадавших нет.

Взрывы в Туапсе. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что это уже четвертая атака украинских дронов на этот морской порт за последние две недели.

Согласно заявлению Главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, угроза применения дронов для округа была объявлена еще 30 апреля в 18:54 (по Киеву).

При этом OSINT-паблики подтверждают, что под ударом дронов снова Туапсинский НПЗ и морской порт (терминал). Оперштаб Краснодарского края РФ подтвердил, что в результате атаки дронов на территории морского терминала возник пожар.

Так за прошлый месяц Силы обороны Украины совершили три серии массированных атак дронами по НПЗ в Туапсе. По результатам этих атак было уничтожено более 60% логистических мощностей порта, а также поражены установки по переработке нефти.

В связи с этими ударов в Туапсе уже трижды были масштабные пожары и сильное токсическое задымление. На этом фоне 28 апреля стало известно, что местные власти впервые с начала атак объявили срочную эвакуацию населения. Помимо этого, утечке нефтепродуктов в Черное море повлекла за собой экологическую катастрофу.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по нефти Кремля: почему атака ВСУ заставила Путина срочно реагировать.

Также издание "Комментарии" сообщало – политолог Александр Черненко отмечает, что СБУ коренным образом изменила правила ведения войны, превратив точность и скорость решений в главное преимущество Украины над большим по численности противником. Эксперт акцентирует, что СБУ сегодня выступает как сила, изменяющая правила ведения войны.



