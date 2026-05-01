Туапсе зникне з карти світу: що відомо про нову атаку дронів

У ніч на 1 травня морський термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ знову атакували безпілотники, внаслідок чого сталося загоряння. Атаку підтвердила місцева влада, зазначивши, що постраждалих немає.

Вибухи у Туапсе. Фото: із відкритих джерел

Це вже четверта атака українських дронів на цей морський порт за останні два тижні.

Згідно із заявою Глави Туапсинського муніципального округу Сергія Бойка, загрозу застосування дронів для округу було оголошено ще 30 квітня о 18:54 (по Києву).

При цьому OSINT-пабліки підтверджують, що під ударом дронів знову Туапсинський НПЗ і морський порт (термінал). Оперштаб Краснодарського краю РФ підтвердив, що внаслідок атаки дронів на території морського терміналу виникла пожежа.

Так, за минулий місяць Сили оборони України здійснили три серії масованих атак дронами з НПЗ у Туапсе. За результатами цих атак було знищено понад 60% логістичних потужностей порту, а також уражені установки з переробки нафти.

У зв'язку з цими ударами в Туапсе вже тричі були масштабні пожежі та сильне токсичне задимлення. На цьому тлі 28 квітня стало відомо, що місцева влада вперше з початку атак оголосила термінову евакуацію населення. Крім цього, витік нафтопродуктів у Чорне море спричинив екологічну катастрофу.

