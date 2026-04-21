Зачем ВСУ дважды за считанные дни поразили НПЗ в Туапсе: какой это будет иметь эффект

За последние несколько дней нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе был поражен дважды. О чем говорят столь масштабные атаки Сил обороны Украины на Кубань? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Удар по НПЗ в Туапсе.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV заявил, что гореть НПЗ в Туапсе будет еще долго.

"Это вторая атака… Предыдущая была примерно три дня назад. И тогда трое суток горел именно этот резервуарный парк, его тушили, пытались остановить этот пожар, и когда только конкретно выгорел этот резервуар, они тогда смогли остановить пожар", – отметил Нарожный.

При этом он обращает внимание на информацию от OSINT-аналитиков, которые насчитали 11 мест возгорания.

Как отмечает эксперт, очередная атака на этот НПЗ будет оказывать непосредственное влияние на наличие горючего в российской оккупационной армии.

"Конечно, это не произойдет моментально. Это не так, что он воспламенился и через день нет топлива. Конечно, мы понимаем, что есть склады, огромное количество цистерн и всего прочего. Это влияние мы увидим через несколько недель", — подчеркнул Нарожный.

Кроме того, он заметил, что Туапсинский НПЗ интегрирован в экспортную структуру. Из Туапсе и Новороссийска отгружаются нефтепродукты. Россия зарабатывала большие денежные средства на переработке нефти.

"Это удар и по военной составляющей, это удар и по экономической составляющей", – подчеркнул Нарожный.

Он обратил внимание, что рядовые россияне считают, что война происходит где-то далеко.

"А Туапсе – это большой курорт, куда ездили россияне. Поблизости находится Сочи. Теперь можно сказать, что об этом курортном сезоне можно забыть. И россияне понимают, что война пришла к ним домой. Что она не где-то далеко, а она находится в их санаториях и в их точки зрения. Украины", – подчеркнул Нарожный.

Такие удары обладают еще и накопительным эффектом.

Политолог Александр Черненко отмечает, что СБУ коренным образом изменила правила ведения войны, превратив точность и скорость решений в главное преимущество Украины над большим по численности противником.

Эксперт акцентирует, что СБУ сегодня выступает как сила, изменяющая правила ведения войны.

"Ее подход основан на интеллекте, асимметричных решениях и ударах, которые дают непропорционально большой результат. Именно такая модель ведения войны позволяет Украине эффективно противостоять численно большему противнику. Служба под руководством Евгения Хмары смогла совершить качественный рывок вперед и нарастить интенсивность ударов по врагу. Облако — боевой генерал, руководивший "Альфой" и сумевший усилить именно военную мощь спецслужбы, которая сейчас для Украины является важнейшим фактором. Служба системно ослабляет врага на всех уровнях – от передовой до глубокого тыла", — считает политолог.

Политолог отмечает, что СБУ демонстрирует способность действовать глубоко в тылу противника.

Такие удары имеют еще и накопительный эффект: не только уничтожают отдельные цели, но и подрывают логистику, снижают боеспособность флота и ограничивают возможности врага использовать оккупированные территории как военные плацдармы. Благодаря нашей спецслужбе в России сейчас нет точки в Черном море, где их корабли чувствовали бы безопасно", — резюмирует экснардеп.

