Для чого ЗСУ двічі за лічені дні уразили НПЗ в Туапсе: який це матиме ефект

За останні кілька днів нафтопереробний завод у російському Туапсе було уражено двічі. Про що говорять такі масштабні атаки Сил оборони України на Кубань? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Radio NV" заявив, що горіти НПЗ в Туапсе буде ще довго.

"Це друга атака… Попередня була приблизно три дні тому. І тоді три доби горів саме цей резервуарний парк, його гасили, намагалися зупинити цю пожежу, і коли тільки конкретно вигорів цей резервуар, вони тоді змогли зупинити пожежу", – зазначив Нарожний.

При цьому, він звертає увагу на інформацію від OSINT-аналітиків, які нарахували 11 місць займання.

Як відзначає експерт, чергова атака на цей НПЗ матиме безпосередній вплив на наявність пального у російській окупаційній армії.

"Звісно, це не відбудеться моментально. Це не так, що він запалав і через день немає палива. Звісно, ми розуміємо, що є склади, величезна кількість цистерн і всього іншого. Цей вплив ми побачимо через декілька тижнів", – наголосив Нарожний.

Крім того, він зауважив, що Туапсинський НПЗ інтегрований в експортну структуру. З Туапсе і Новоросійська відвантажуються нафтопродукти. Росія заробляла великі кошти на переробці нафти.

"Це удар і по військовій складовій, це удар і по економічній складовій", – підкреслив Нарожний.

Він звернув увагу, що пересічні росіяни вважають, що війна відбувається десь далеко.

"А Туапсе – це великий курорт, куди їздили росіяни. Поблизу знаходиться Сочі. Тепер можна сказати, що про цей курортний сезон можна забути. І росіяни розуміють, що війна прийшла до них додому. Що вона не десь далеко, а вона знаходиться в їхніх санаторіях і в їхніх курортних зонах. Тому, з моєї точки зору, це величезний і дуже гарний удар Збройних сил України", – наголосив Нарожний.

Політолог Олександр Черненко зазначає, що СБУ докорінно змінила правила ведення війни, перетворивши точність і швидкість рішень на головну перевагу України над більшим за чисельністю противником.

Експерт акцентує, що СБУ сьогодні виступає як сила, що змінює правила ведення війни.

"Її підхід базується на інтелекті, асиметричних рішеннях і ударах, які дають непропорційно великий результат. Саме така модель ведення війни дозволяє Україні ефективно протистояти чисельно більшому противнику. Служба під керівництвом Євгенія Хмари змогла зробити якісний ривок уперед та наростити інтенсивність ударів по ворогу. Хмара — бойовий генерал, який керував "Альфою" і зміг посилити саме військову міць спецслужби, що зараз для України є найважливішим фактором. Служба системно послаблює ворога на всіх рівнях — від передової до глибокого тилу", — вважає політолог.

Політолог наголошує, що СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника.

"Такі удари мають ще і накопичувальний ефект: не лише знищують окремі цілі, а й підривають логістику, знижують боєздатність флоту та обмежують можливості ворога використовувати окуповані території як військові плацдарми. Завдяки нашій спецслужбі у Росії зараз немає точки у Чорному морі, де їх кораблі почувались би безпечно", — резюмує екснардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна таки зрівняє з землею один з найбільших НПЗ Росії: що відомо.



