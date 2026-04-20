Україна таки зрівняє з землею один з найбільших НПЗ Росії: що відомо
Україна таки зрівняє з землею один з найбільших НПЗ Росії: що відомо

У Туапсе знову прогриміли вибухи

20 квітня 2026, 07:29
Автор:
Кравцев Сергей

У російському місті Туапсе котру ніч поспіль лунали потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, у районі працювала протиповітряна оборона.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі повідомляли, що після серії гучних звуків у місті спалахнула пожежа. У небі було видно яскраву заграву.

Попередньо, займання могло виникнути в районі Туапсинського нафтопереробного заводу – одного з найбільших у Росії. Підприємство входить до структури Роснефть та працює під управлінням ТОВ "РН-Туапсінський НПЗ".

Завод спеціалізується на первинній переробці нафти і є важливим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Через деякий час стало відомо, що, за даними російської сторони, внаслідок нічної атаки на Туапсе загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення. Також сталося займання в морському порту. 

Уламки безпілотників, як стверджують місцеві путінські чиновники, пошкодили скління в кількох будівлях у місті, зокрема в початковій школі, дитячому садку, музеї та церкві. На місцях події продовжують працювати екстрені служби.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російській Ленінградській області заявили про нібито масований наліт безпілотників. Після чого прозвітували про те, що 7 БПЛА вдалося збити. Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кубань нібито виявилася за масованою атакою невідомих безпілотників. Згодом стало відомо про пожежу на ключовому для Росії НПЗ у Туапсе.

У повідомленнях з пабліків зазначалося, що місцеві жителі говорять про 10 вибухів у різних частинах чорноморського узбережжя російської Кубані. Найгучніші звуки були чутні в районі Анапи, Туапсе і Геленджика.



