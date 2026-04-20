В российском городе Туапсе, которую ночь подряд раздавались мощные взрывы. По данным местных пабликов, в районе работала противовоздушная оборона.

Местные жители сообщали, что после серии громких звуков в городе вспыхнул пожар. В небе было видно яркое зарево.

Предварительно возгорание могло возникнуть в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода – одного из крупнейших в России. Предприятие входит в структуру Роснефти и работает под управлением ООО "РН-Туапсинский НПЗ".

Завод специализируется на первичной переработке нефти и является важнейшим элементом топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Через некоторое время стало известно, что, по данным российской стороны, в результате ночной атаки на Туапсе погиб один человек, еще один человек получил ранения. Также произошло возгорание в морском порту.

Обломки беспилотников, как утверждают местные путинские чиновники, повредили остекление в нескольких зданиях в городе, в том числе в начальной школе, детском саду, музее и церкви. На местах происшествия продолжают работать экстренные службы.

Читайте на портале "Комментарии" — в российской Ленинградской области заявили о якобы массированном налете беспилотников. После чего отчитались о том, что 7 БПЛА удалось сбить. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кубань якобы оказалась за массированной атакой неизвестных беспилотников. Впоследствии стало известно о пожаре на ключевом для России НПЗ в Туапсе.

В сообщениях из пабликов отмечалось, что местные жители говорят о десяти взрывах в разных частях черноморского побережья российской Кубани. Самые громкие звуки были слышны в районе Анапы, Туапсе и Геленджика.