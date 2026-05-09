Потери РФ пробили исторический рубеж: два региона России уже превысили "афганский" рекорд СССР

По состоянию на май журналисты BBC совместно с Медиазоной установили имена не менее 216 205 российских военных, погибших во время полномасштабной войны против Украины. В то же время авторы исследования отмечают: реальные потери армии РФ могут быть в разы больше.

По данным журналистов, только за последние две недели список погибших пополнился более чем 4600 человек. Это значительно превышает средние темпы роста потерь, которые фиксировались в прошлом году.

Особое внимание исследователи обратили на масштабы потерь в Башкортостане и Татарстане. В этих двух регионах подтвержденное количество погибших уже превысило 18 тысяч человек. Это на 20% больше, чем официальные потери Советского Союза за десять лет войны в Афганистане, где погибло чуть больше 15 тысяч военных.

Журналисты отмечают, что для жителей Башкортостана и Татарстана риск попасть в список погибших в десятки раз выше, чем для жителей Москвы. Основное бремя войны, по их оценкам, ложится на небольшие города и села, где люди чаще подписывают контракты из-за финансовых затруднений.

Среди подтвержденных потерь – 7143 российских офицера. В список входят 494 подполковника, 164 полковника и 15 генералов. Большинство погибших офицеров – командиры низшего звена, непосредственно руководящие боевыми действиями на фронте.

Авторы расследования отмечают, что установленные имена охватывают только часть реальных потерь. По их оценкам, подтвержденные данные могут составлять от 45 до 65% фактического количества погибших.

Исходя из этого реальные потери России в войне против Украины могут колебаться от 332 тысяч до почти 480 тысяч человек.

