«Вспомните, что у вас тоже дети есть»: росіяни звернулися до українців

Після повідомлень про наслідки атак на інфраструктуру в місті Туапсе у Росії в мережі поширюються відеозвернення місцевих жителів, які скаржаться на погіршення умов життя.

Росіяни звернулися до українців після атаки на Туапсе

У одному з таких відео автор заявляє про проблеми з повітрям та закликає до співчуття, наголошуючи, що звичайні люди не мають стосунку до рішень влади.

Водночас у зверненні звучать звинувачення на адресу українців, зокрема щодо реакції в соцмережах, що викликало хвилю обговорень.

На тлі цього користувачі нагадують, що атаки спрямовані по об’єктах, які пов’язані з військовою інфраструктурою та економічним забезпеченням війни.

Також у дискусіях підкреслюється, що причиною бойових дій є рішення російського керівництва розпочати війну проти України.

Ситуація демонструє зростання напруги в інформаційному просторі та різні підходи до оцінки відповідальності за події, що відбуваються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д ружина російського військовослужбовця, який перебуває в зоні бойових дій уже близько десяти місяців, записала відеозвернення до Володимира Путіна, в якому заявила про критичний стан здоров’я свого чоловіка.

За її словами, військовий отримав поранення, однак не був направлений до госпіталю для лікування. Натомість, як стверджує жінка, його знову відправили виконувати бойові завдання. Вона зазначає, що в тілі її чоловіка залишаються численні уламки, а саме поранення, за її словами, не було належним чином зафіксоване. Жінка також заявила, що боїться звертатися до державних установ, оскільки, на її думку, це може погіршити становище її чоловіка. Окрім цього, вона порушила питання умов служби військових, зокрема відсутності можливості отримати короткострокову відпустку навіть для вирішення особистих питань.

