Російські жінки масово записують відеозвернення до Путіна: що хотять

Жінка російського військового заявила про відсутність медичної допомоги після поранення чоловіка та побоювання звертатися до державних органів

23 квітня 2026, 17:08
Ткачова Марія

Дружина російського військовослужбовця, який перебуває в зоні бойових дій уже близько десяти місяців, записала відеозвернення до Володимира Путіна, в якому заявила про критичний стан здоров’я свого чоловіка.

За її словами, військовий отримав поранення, однак не був направлений до госпіталю для лікування. Натомість, як стверджує жінка, його знову відправили виконувати бойові завдання.

Вона зазначає, що в тілі її чоловіка залишаються численні уламки, а саме поранення, за її словами, не було належним чином зафіксоване.

Жінка також заявила, що боїться звертатися до державних установ, оскільки, на її думку, це може погіршити становище її чоловіка.

Окрім цього, вона порушила питання умов служби військових, зокрема відсутності можливості отримати короткострокову відпустку навіть для вирішення особистих питань.

У своєму зверненні вона закликала до розголосу ситуації, наголосивши, що це її остання надія привернути увагу до проблеми та отримати допомогу.

Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що у Кемеровській області РФ викладачка Анжеро-Судженського політехнічного коледжу Оксана Федорова опинилася в центрі скандалу після заяв про можливу відправку студентів на війну у разі відрахування.
За інформацією, оприлюдненою під час розмови зі студентом, педагог заявила, що в разі неуспішності та відрахування юнака можуть призвати до армії вже під час найближчого призову. Вона також стверджувала, що навчальний заклад тісно співпрацює з військкоматом, а інформація про відрахованих студентів оперативно передається відповідним органам.



