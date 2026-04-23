Российские женщины массово записывают видеообращения к Путину: что хотят

Ткачова Марія
Жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.
Женщины солдат России обращаются к Путину
По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания.
Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано.
Женщина также заявила, что боится обращаться в государственные учреждения, поскольку, по ее мнению, это может усугубить положение ее мужа.
Кроме того, она подняла вопросы условий службы военных, в частности отсутствия возможности получить краткосрочный отпуск даже для решения личных вопросов.
В своем обращении она призвала к огласке ситуации, подчеркнув, что это ее последняя надежда привлечь внимание к проблеме и получить помощь.