Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Российские женщины массово записывают видеообращения к Путину: что хотят
Российские женщины массово записывают видеообращения к Путину: что хотят

Женщина российского военного заявила об отсутствии медицинской помощи после ранения мужчины и опасений обращаться в государственные органы

23 апреля 2026, 17:08
Ткачова Марія

Жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.

Российские женщины массово записывают видеообращения к Путину: что хотят

Женщины солдат России обращаются к Путину

По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания.

Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано.

Женщина также заявила, что боится обращаться в государственные учреждения, поскольку, по ее мнению, это может усугубить положение ее мужа.

Кроме того, она подняла вопросы условий службы военных, в частности отсутствия возможности получить краткосрочный отпуск даже для решения личных вопросов.

В своем обращении она призвала к огласке ситуации, подчеркнув, что это ее последняя надежда привлечь внимание к проблеме и получить помощь.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в Кемеровской области РФ преподавательница Анжеро-Судженского политехнического колледжа Оксана Федорова оказалась в центре скандала после заявлений о возможной отправке студентов на войну в случае отчисления.
По информации, обнародованной во время разговора со студентом, педагог заявила, что в случае неуспеваемости и отчисления юношу могут призвать армию уже во время ближайшего призыва. Она также утверждала, что учебное заведение тесно сотрудничает с военкоматом, а информация об отчисленных студентах оперативно передается соответствующим органам.



