Российские женщины массово записывают видеообращения к Путину: что хотят

Жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.

Женщины солдат России обращаются к Путину

По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания.

Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано.

Женщина также заявила, что боится обращаться в государственные учреждения, поскольку, по ее мнению, это может усугубить положение ее мужа.

Кроме того, она подняла вопросы условий службы военных, в частности отсутствия возможности получить краткосрочный отпуск даже для решения личных вопросов.

В своем обращении она призвала к огласке ситуации, подчеркнув, что это ее последняя надежда привлечь внимание к проблеме и получить помощь.

