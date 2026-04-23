Война с Россией «Вспомните, что у вас тоже дети есть»: россияне обратились к украинцам
«Вспомните, что у вас тоже дети есть»: россияне обратились к украинцам

После ударов по инфраструктуре в Туапсе в сети появились эмоциональные обращения россиян, вызвавших дискуссию об ответственности за войну

23 апреля 2026, 18:51
Ткачова Марія

После сообщений о последствиях атак на инфраструктуру в Туапсе в России в сети распространяются видеообращения местных жителей, которые жалуются на ухудшение условий жизни.

В одном из таких видео автор заявляет о проблемах с воздухом и призывает к сочувствию, отмечая, что обычные люди не имеют отношения к решениям власти.

В то же время в обращении звучат обвинения в адрес украинцев, в частности, относительно реакции в соцсетях, что вызвало волну обсуждений.

На фоне этого пользователи напоминают, что атаки направлены по объектам, связанным с военной инфраструктурой и экономическим обеспечением войны.

Также в дискуссиях подчеркивается, что причиной боевых действий есть решение российского руководства начать войну против Украины.

Ситуация демонстрирует рост напряжения в информационном пространстве и различные подходы к оценке ответственности за происходящие события.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена российского военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий уже около десяти месяцев, записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о критическом состоянии здоровья своего мужа.
По ее словам, военный получил ранения, однако не был направлен в госпиталь для лечения. Зато, как утверждает женщина, его снова отправили выполнять боевые задания. Она отмечает, что в теле ее мужа остаются многочисленные обломки, а ранение, по ее словам, не было должным образом зафиксировано. Женщина также заявила, что боится обращаться в государственные учреждения, поскольку, по ее мнению, это может усугубить положение ее мужа. Кроме того, она подняла вопросы условий службы военных, в частности отсутствия возможности получить краткосрочный отпуск даже для решения личных вопросов.



