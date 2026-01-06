Всього кілька кроків: названо точну умову, яка стане найбільшою поразкою Путіна

Міжнародна спільнота має реальні можливості змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Генерал армії та колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж впевнений, що для цього потрібно всього кілька важливих кроків.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, західні партнери вже зараз можуть надати Україні гарантії безпеки та суттєво підсилити Сили оборони, що стане ключовим фактором стримування агресора.

“Все зводиться до нарощування оборонного потенціалу України,” – підкреслив Маломуж.

Він зазначає, що Росія не наважиться відновлювати атаки після досягнення миру, якщо українська армія налічуватиме 600–700 тисяч професіоналів, озброєних сучасною технікою та забезпечених мільйонами боєприпасів. Водночас резерви, які дозволяють збільшити чисельність до 2 мільйонів за кілька днів, роблять будь-яку спробу вторгнення вкрай ризикованою для Москви.

За словами Маломужа, саме ця стратегія створює умови для тиску на Путіна у рамках мирних переговорів. Диктатор наразі відкидає оновлений мирний план із 20 пунктів, але потужне зміцнення української армії і міжнародна підтримка можуть змінити ситуацію.

“Потрібно використовувати всі наявні важелі та дати зрозуміти, що Україна отримає всю необхідну зброю, якщо Путін не погодиться на мир. Він уже не здатний перемогти, і шансів на успіх у нього просто не буде. Це може призвести до провалу на фронті,” – зазначив генерал.

Маломуж додає, що додатково необхідно посилити санкції проти Росії та тиск на її оточення у всьому світі. Тільки комплексний підхід – військове підсилення України, міжнародні гарантії, санкції та тиск – зможе змусити Путіна погодитися на мир.

