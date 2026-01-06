Стало відомо, чи закидає Путін Україну ракеами через морози: неочікуваний прогноз

Найближчими днями, включно з вихідними, в Україні очікується тимчасове зниження температури. Це викликає певні побоювання щодо можливої масованої атаки противника на енергетичні об’єкти, адже в морозній погоді наслідки могли б бути значно серйознішими. Однак військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що такий розвиток подій малоймовірний через прив’язку операцій до погодних умов.

Фото: з відкритих джерел

На думку фахівця, російська сторона навряд чи планувала авіаудари спеціально під цю хвилю похолодання. Основна причина полягає у часових рамках підготовки, які не дозволяють синхронізувати воєнні операції з прогнозом погоди.

Гетьман наголосив, що переміщення літаків із Далекого Сходу до аеродромів базування, таких як "Енгельс" або "Оленья", а також завантаження та підготовка ракет — це довготривалий процес.

"Процес займає приблизно тиждень. Тобто підготувати та перегнати літаки може зайняти до двох тижнів. Хіба вони два тижні тому точно знали прогноз, що на вихідні буде похолодання? Це просто неможливо", — зазначив експерт.

Він також підкреслив, що точний прогноз погоди можна отримати лише на 2-3 дні вперед. Якщо ж говорити про період у кілька тижнів, надійність прогнозу суттєво знижується, що робить планування ударів саме під конкретну погоду нереалістичним.

