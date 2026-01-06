logo

Стало известно, забрасывает ли Путин Украину ракеами из-за морозов: неожиданный прогноз
Стало известно, забрасывает ли Путин Украину ракеами из-за морозов: неожиданный прогноз

Противник не способен оперативно подстраиваться под погодные изменения, утверждает военный эксперт Алексей Гетьман.

6 января 2026, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ближайшие дни, включая выходные, в Украине ожидается временное снижение температуры. Это вызывает опасения относительно возможной массированной атаки противника на энергетические объекты, ведь в морозной погоде последствия могли бы быть значительно серьезнее. Однако военный эксперт Алексей Гетьман считает, что такое развитие событий маловероятно из-за привязки операций к погодным условиям.

Стало известно, забрасывает ли Путин Украину ракеами из-за морозов: неожиданный прогноз

Фото: из открытых источников

По мнению специалиста, российская сторона вряд ли планировала авиаудары специально под волну похолодания. Основная причина заключается во временных рамках подготовки, не позволяющих синхронизировать военные операции с прогнозом погоды.

Гетман подчеркнул, что перемещение самолетов с Дальнего Востока в аэродромы базирования, такие как "Энгельс" или "Оленья", а также загрузка и подготовка ракет — это длительный процесс.

"Процесс занимает около недели. То есть подготовить и перегнать самолеты может занять до двух недель. Разве они две недели назад точно знали прогноз, что на выходные будет похолодание? Это просто невозможно", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что точный прогноз погоды можно получить всего на 2-3 дня вперед. Если говорить о периоде в несколько недель, надежность прогноза существенно снижается, что делает планирование ударов именно под конкретную погоду нереалистичным.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российская Федерация пытается превратить временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию в рычаг для экономического торга с Соединенными Штатами, подавая ее команде Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект". Об этом в комментарии Главреду рассказал специалист по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.



