Путін озвучить Трампу вкрай небезпечну для України пропозицію: названо велику загрозу

Російська Федерація намагається перетворити тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію на важіль для економічного торгу зі Сполученими Штатами, подаючи її команді Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проєкт". Про це в коментарі Главреду розповів фахівець з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що Україна вже стикається з наслідками таких дій, зокрема у розвитку подій довкола ЗАЕС. Кремль активно нав’язує ідеї спільного виробництва електроенергії, використання станції для криптомайнінгу та отримання швидких фінансових вигод без урахування безпекових ризиків.

За словами Жовтенка, Москва досягла домовленостей із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про формальне зменшення інтенсивності обстрілів поблизу станції, що нібито має створити умови для початку ремонтних робіт. Водночас експерт звертає увагу на особисті політичні амбіції очільника агентства, який прагне вищої міжнародної посади.

"Тут слід розуміти, що Гроссі — чинний керівник МАГАТЕ — у "кишені" у росіян, тому що хоче стати наступним генеральним секретарем ООН і зацікавлений у посаді", — сказав він.

"Росія і Білорусь уже відкрито його підтримали, і саме цим росіяни намагаються скористатися, просуваючи ідею ЗАЕС як "готового об'єкта", на якому можна заробляти", — пояснив експерт.

На переконання Жовтенка, Києву необхідно діяти спільно з європейськими союзниками та заблокувати реалізацію цього сценарію. Ключове завдання — донести до американської сторони, що ЗАЕС у нинішньому технічному й безпековому стані не є джерелом ані стабільного, ані швидкого прибутку.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час запланованої зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі сторони мають намір зафіксувати спільний підхід Європи та Сполучених Штатів до майбутніх мирних домовленостей. Про це повідомив глава уряду Польщі Дональд Туск під час спілкування з журналістами напередодні поїздки до Франції.