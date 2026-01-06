Путин озвучит Трампу крайне опасное для Украины предложение: названа большая угроза

Российская Федерация пытается превратить временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию в рычаг для экономического торга с Соединенными Штатами, подавая ее команде Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект". Об этом в комментарии Главреду рассказал специалист по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что Украина уже сталкивается с последствиями таких действий, в частности, в развитии событий вокруг ЗАЭС. Кремль активно навязывает идеи совместного производства электроэнергии, использования станции для криптомайнинга и получения быстрых финансовых выгод без учета рисков безопасности.

По словам Жовтенко, Москва достигла договоренностей с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о формальном уменьшении интенсивности обстрелов вблизи станции, что якобы должно создать условия для начала ремонтных работ. В то же время эксперт обращает внимание на личные политические амбиции руководителя агентства, который стремится к высшей международной должности.

"Здесь следует понимать, что Гросси — действующий руководитель МАГАТЭ — в "кармане" у россиян, потому что хочет стать следующим генеральным секретарем ООН и заинтересован в должности", — сказал он.

"Россия и Белоруссия уже открыто его поддержали, и именно этим россияне пытаются воспользоваться, продвигая идею ЗАЭС как "готового объекта", на котором можно зарабатывать", – пояснил эксперт.

По убеждению Жовтенко, Киеву необходимо действовать совместно с европейскими союзниками и заблокировать реализацию этого сценария. Ключевая задача — донести до американской стороны, что ЗАЭС в нынешнем техническом и состоянии безопасности не является источником ни стабильной, ни быстрой прибыли.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время запланированной встречи "Коалиции желающих" в Париже стороны намерены зафиксировать общий подход Европы и Соединенных Штатов к будущим мирным договоренностям. Об этом сообщил глава правительства Польши Дональд Туск во время общения с журналистами накануне поездки во Францию.