Україні підготували велику несподіванку у Парижі: озвучено інтригуючу заяву

Під час запланованої зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі сторони мають намір зафіксувати спільний підхід Європи та Сполучених Штатів до майбутніх мирних домовленостей. Про це повідомив глава уряду Польщі Дональд Туск під час спілкування з журналістами напередодні поїздки до Франції.

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр зазначив, що формальне підписання так званих Паризьких домовленостей може відбутися вже найближчим часом, і не виключено, що церемонія пройде у столиці США — Вашингтоні.

За словами Туска, нині основою для переговорів є пакет із 20 пунктів, які визначають параметри майбутньої мирної угоди. Окремо готуються документи, присвячені механізмам взаємодії між європейськими країнами та США у процесі післявоєнного відновлення України.

Водночас польський прем’єр застеріг від завищених очікувань щодо результатів паризької зустрічі. Він наголосив, що остаточних рішень у Франції ухвалювати не планують. За його словами, фінальне затвердження документів, які закріплять спільну позицію Вашингтона та європейських столиць, може відбутися протягом кількох днів, хоча місце підписання наразі остаточно не визначене.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі запланована зустріч союзників України в межах "Коаліції охочих". Очікується участь 35 представників, серед яких 27 — глави держав і урядів. Американську сторону представлятимуть спеціальні посланці президента Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Державний секретар США Марко Рубіо, який раніше мав очолити делегацію, відмовився від поїздки через події у Венесуелі.

Як вже писали "Коментарі", операція Сполучених Штатів у Венесуелі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро та його дружину, суттєво посилила переговорні позиції президента США Дональда Трампа у діалозі з Кремлем. Цей крок, на думку експертів, надав Вашингтону щонайменше три серйозні важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна.