Украине подготовили большую неожиданность в Париже: озвучено интригующее заявление

В ходе запланированной встречи "Коалиции желающих" в Париже стороны намерены зафиксировать общий подход Европы и Соединенных Штатов к будущим мирным договоренностям. Об этом сообщил глава правительства Польши Дональд Туск во время общения с журналистами накануне поездки во Францию.

Фото: из открытых источников

Премьер отметил, что формальное подписание так называемых Парижских договоренностей может состояться в ближайшее время, и не исключено, что церемония пройдет в столице США — Вашингтоне.

По словам Туска, основой для переговоров является пакет из 20 пунктов, которые определяют параметры будущего мирного соглашения. Отдельно готовятся документы, посвященные механизмам взаимодействия между европейскими странами и США в процессе послевоенного обновления Украины.

В то же время польский премьер предостерег от завышенных ожиданий результатов парижской встречи. Он подчеркнул, что окончательные решения во Франции принимать не планируют. По его словам, финальное утверждение документов, которые закрепят общую позицию Вашингтона и европейских столиц, может состояться в течение нескольких дней, хотя место подписания окончательно не определено.

Напомним, 6 января в Париже запланирована встреча союзников Украины в рамках "Коалиции желающих". Ожидается участие 35 представителей, среди которых 27 – главы государств и правительств. Американскую сторону будут представлять специальные посланники президента Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Государственный секретарь США Марко Рубио, который ранее возглавил делегацию, отказался от поездки из-за событий в Венесуэле.

Как уже писали "Комментарии", операция Соединенных Штатов в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро и его жена, существенно усилила переговорные позиции президента США Дональда Трампа в диалоге с Кремлем. Этот шаг, по мнению экспертов, оказал Вашингтону по меньшей мере три серьезных рычага влияния на президента РФ Владимира Путина.