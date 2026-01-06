Всего несколько шагов: названо точное условие, которое станет самым большим поражением Путина

У международного сообщества есть реальные возможности заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж уверен, что для этого нужно всего несколько важных шагов.

Фото: из открытых источников

По его словам, западные партнеры уже сейчас могут предоставить Украине гарантии безопасности и существенно усилить силы обороны, что станет ключевым фактором сдерживания агрессора.

"Все сводится к наращиванию оборонного потенциала Украины", — подчеркнул Маломуж.

Он отмечает, что Россия не решится возобновлять атаки после достижения мира, если украинская армия будет насчитывать 600-700 тысяч профессионалов, вооруженных современной техникой и снабженных миллионами боеприпасов. В то же время резервы, позволяющие увеличить численность до 2 миллионов в несколько дней, делают любую попытку вторжения крайне рискованной для Москвы.

По словам Маломужа, именно эта стратегия создает условия для давления на Путина в рамках мирных переговоров. Диктатор отвергает обновленный мирный план из 20 пунктов, но мощное укрепление украинской армии и международная поддержка могут изменить ситуацию.

"Нужно использовать все имеющиеся рычаги и дать понять, что Украина получит все необходимое оружие, если Путин не согласится на мир. Он уже не способен победить и шансов на успех у него просто не будет. Это может привести к провалу на фронте", — отметил генерал.

Малому же добавляет, что дополнительно необходимо усилить санкции против России и давление на ее свита во всем мире. Только комплексный подход – военное усиление Украины, международные гарантии, санкции и давление – сможет вынудить Путина согласиться на мир.

