logo_ukra

BTC/USD

93687

ETH/USD

3236.47

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це стане найбільшим ударом: названо сценарій, який змусить Путіна припинити війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це стане найбільшим ударом: названо сценарій, який змусить Путіна припинити війну в Україні

Росія не відновить агресію після миру, якщо українські Сили оборони матимуть 600–700 тис. професіоналів із сучасною зброєю та мільйонами боєприпасів

6 січня 2026, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міжнародна спільнота має реальні можливості змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Генерал армії та колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж впевнений, що для цього потрібно всього кілька важливих кроків.

Це стане найбільшим ударом: названо сценарій, який змусить Путіна припинити війну в Україні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, західні партнери вже зараз можуть надати Україні гарантії безпеки та суттєво підсилити Сили оборони, що стане ключовим фактором стримування агресора. 

“Все зводиться до нарощування оборонного потенціалу України,” – підкреслив Маломуж.

Він зазначає, що Росія не наважиться відновлювати атаки після досягнення миру, якщо українська армія налічуватиме 600–700 тисяч професіоналів, озброєних сучасною технікою та забезпечених мільйонами боєприпасів. Водночас резерви, які дозволяють збільшити чисельність до 2 мільйонів за кілька днів, роблять будь-яку спробу вторгнення вкрай ризикованою для Москви.

За словами Маломужа, саме ця стратегія створює умови для тиску на Путіна у рамках мирних переговорів. Диктатор наразі відкидає оновлений мирний план із 20 пунктів, але потужне зміцнення української армії і міжнародна підтримка можуть змінити ситуацію.

“Потрібно використовувати всі наявні важелі та дати зрозуміти, що Україна отримає всю необхідну зброю, якщо Путін не погодиться на мир. Він уже не здатний перемогти, і шансів на успіх у нього просто не буде. Це може призвести до провалу на фронті,” – зазначив генерал.

Маломуж додає, що додатково необхідно посилити санкції проти Росії та тиск на її оточення у всьому світі. Тільки комплексний підхід – військове підсилення України, міжнародні гарантії, санкції та тиск – зможе змусити Путіна погодитися на мир. 

Як вже писали "Коментарі", найближчими днями, включно з вихідними, в Україні очікується тимчасове зниження температури. Це викликає певні побоювання щодо можливої масованої атаки противника на енергетичні об’єкти, адже в морозній погоді наслідки могли б бути значно серйознішими. Однак військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що такий розвиток подій малоймовірний через прив’язку операцій до погодних умов.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини