Вслід за Москвою: росіяни в шоці, у Санкт-Петербурзі теж вимкнули інтернет

У Санкт-Петербурзі зафіксували проблеми з мобільним інтернетом, які розпочалися у неділю, 22 березня. У центрі міста та деяких інших районах користувачі повідомляють про відсутність доступу до більшості сайтів і сервісів.

За даними російських опозиційних медіа, наразі працюють лише ресурси з так званого "білого списку". До нього входять окремі державні платформи та провладні пропагандистські медіа.

Кількома днями раніше влада Санкт-Петербурга попереджала про можливі обмеження мобільного інтернету, пояснюючи це "заходами безпеки".

Подібні перебої раніше вже фіксували у Москві, що може свідчити про системне посилення контролю над інформаційним простором у Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії наприкінці 2025 року — на початку 2026 року зафіксовано нове зростання інтересу до теми еміграції. Про це повідомляє видання "Верстка", яке проаналізувало статистику пошукових запитів у Google Trends.

Журналісти дослідили динаміку запитів "як виїхати з Росії" та "виїхати з Росії" за останні кілька років. Найвищий рівень інтересу було зафіксовано у січні 2023 року — тоді показник досяг 100 балів. Експерти пов’язують цей пік із наслідками оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року, що викликало хвилю паніки та масового пошуку можливостей залишити країну. Після цього інтерес до еміграції поступово знижувався і досяг мінімуму на початку 2025 року. Зокрема, у лютому 2025-го рівень запитів опустився до 31 бала.

Однак уже наприкінці 2025 року ситуація почала змінюватися. Кількість пошукових запитів знову пішла вгору, сформувавши новий висхідний тренд. Так, у січні 2026 року інтерес до теми зріс до 75 балів, а попередні дані за березень показують подальше зростання — до приблизно 88 балів. Це може свідчити про посилення тривожних настроїв у російському суспільстві та зростання бажання покинути країну на тлі війни, економічних проблем та внутрішньої нестабільності.

