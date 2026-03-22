Вслед за Москвой: россияне в шоке, в Санкт-Петербурге тоже выключили интернет

В Санкт-Петербурге зафиксировали начавшиеся в воскресенье проблемы с мобильным интернетом, 22 марта. В центре города и других районах пользователи сообщают об отсутствии доступа к большинству сайтов и сервисов.

Мобильный интернет в России не работает

По данным российских оппозиционных медиа, сейчас работают только ресурсы так называемого "белого списка". В него входят отдельные государственные платформы и провластные пропагандистские медиа.

Несколькими днями ранее власти Санкт-Петербурга предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета, объясняя это "мерами безопасности".

Подобные перебои ранее уже фиксировались в Москве, что может свидетельствовать о системном усилении контроля за информационным пространством в России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.

Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов. Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну. После этого интерес к эмиграции постепенно снижался и достиг минимума в начале 2025 года. В частности, в феврале 2025-го уровень запросов опустился до 31 балла.

Однако уже в конце 2025 года ситуация стала меняться. Количество поисковых запросов снова пошло вверх, сформировав новый восходящий тренд. Так, в январе 2026 года интерес к теме возрос до 75 баллов, а предварительные данные за март показывают дальнейший рост до примерно 88 баллов. Это может свидетельствовать об усилении тревожных настроений в российском обществе и росте желания покинуть страну на фоне войны, экономических проблем и внутренней нестабильности.

