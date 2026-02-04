Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки (SPRAVDI) викрив черговий фейк російської пропаганди, згідно з яким "усі українські дрони й ракети "насправді" виробляють у Польщі". Окупанти приписали ці слова міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському.

«Всі українські ракети виробляють в Польщі»: що відомо про заяву Сікорського

Насправді під час інтерв’ю для TVP World польський дипломат говорив про підтримку України та інтеграцію оборонного сектора, а не про повне перенесення виробництва.

"Ми зробили свій внесок у закупівлю американської зброї для України. У нас зараз – я вже збиваюся з рахунку – 48 передача озброєння Україні. Але Україна відповідає взаємністю, перемістивши частину виробництва дронів та ракет до Польщі", — цитує Центр слова Сікорського.

Фахівці наголошують, що переміщення частини потужностей "не означає, що Україна не має власного виробництва". Навпаки, Радослав Сікорський акцентував на тому, що за допомогою фінансування від ЄС Україна зможе й надалі виготовляти боєприпаси та озброєння на своїй території.

"Радослав Сікорський не робив подібних заяв", — підсумували у SPRAVDI, спростовуючи маніпулятивні твердження російських ресурсів.

