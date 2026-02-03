Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО попередив про нову хвилю російських фейків, спрямованих на дискредитацію мобілізаційних процесів в Україні. Цього разу ворожі Telegram-канали поширюють підроблені скриншоти нібито від імені 54-ї окремої механізованої бригади (ОМБр).

«В Україні жінок через смски закликають воювати замість справ на кухні»: що відомо

У фейкових повідомленнях жінок закликають "воювати, а не готувати на кухні". Проте фахівці Центру одразу помітили ознаки фальсифікації. Зокрема, у тексті "використано слово „малая“, що одразу вказує на його фейковість". Окрім мовних помилок, інформацію спростували і в самому підрозділі: "у 54-й окремій механізованій бригаді Центру підтвердили: жодних подібних повідомлень не розсилали".

У відомстві наголошують, що ця атака є частиною ширшої стратегії ворога, яка має на меті "формування хибного враження про „масову мобілізацію жінок“".

"Наразі в Україні жодних ініціатив із примусової мобілізації жінок не проводиться і не розглядається", — офіційно заявили в ЦПД.

Раніше Центр уже повідомляв про активізацію дезінформаційної кампанії РФ щодо нібито підготовки до залучення жінок до лав ЗСУ, що є частиною систематичних спроб агресора посіяти паніку в українському суспільстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наявність трьох дітей в Україні більше не є безумовною гарантією захисту від мобілізації. Ключовим фактором для отримання відстрочки тепер є не сам факт батьківства, а реальне утримання дітей. Про це розповів член комітету Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц.