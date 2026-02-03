Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупредил о новой волне российских фейков, направленных на дискредитацию мобилизационных процессов в Украине. На этот раз вражеские Telegram-каналы распространяют поддельные скриншоты якобы от имени 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр).

«В Украине женщин через смски призывают воевать вместо дел на кухне»: что известно

В фейковых сообщениях женщин призывают "воевать, а не готовить на кухне". Однако специалисты Центра сразу заметили признаки фальсификации. В частности, в тексте "использовано слово „малая“, что сразу указывает на его фейковость". Кроме языковых ошибок информацию опровергли и в самом подразделении: "в 54-й отдельной механизированной бригаде Центру подтвердили: никаких подобных сообщений не рассылали".

В ведомстве подчеркивают, что эта атака является частью более широкой стратегии врага, направленной на "формирование ошибочного впечатления о "массовой мобилизации женщин"".

"В настоящее время в Украине никаких инициатив по принудительной мобилизации женщин не проводится и не рассматривается", — официально заявили в ЦПД.

Ранее Центр уже сообщал об активизации дезинформационной кампании РФ относительно якобы подготовки к привлечению женщин в ряды ВСУ, являющейся частью систематических попыток агрессора посеять панику в украинском обществе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наличие троих детей в Украине больше не является безусловной гарантией защиты от мобилизации. Ключевым фактором для получения отсрочки теперь не сам факт отцовства, а реальное содержание детей. Об этом рассказал член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.