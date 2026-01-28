Наявність трьох дітей в Україні більше не є безумовною гарантією захисту від мобілізації. Ключовим фактором для отримання відстрочки тепер є не сам факт батьківства, а реальне утримання дітей. Про це розповів член комітету Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц.

Відстрочка для вітчимів та санкції за борги: адвокат про умови звільнення від мобілізації

За словами експерта, критичною умовою є відсутність заборгованості за аліментами. Якщо батько не платить кошти на дитину понад три місяці, він автоматично втрачає право на бронь.

"Якщо особа […] має заборгованість з утримання дітей і не надає довідки про відсутність боргу, то втрачається підстава для відстрочки. Втрачається головне визначення — "на утриманні"", — пояснив правознавець в ефірі День.LIVE.

Водночас адвокат уточнив, що право на відстрочку поширюється не лише на біологічних батьків. Вітчим, який офіційно опікується трьома дітьми та забезпечує їх, також має законні підстави для звільнення від призову, оскільки фактично виконує обов'язок з їхнього утримання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ВРУ не підтримала відповідну поправку, яка скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старших 25 років. Забракло голосів — "за" проголосували лише 137 нардепів.

Як повідомив нардеп Дмитро Разумков, вдалося вмовити колег та зберегти відстрочку від мобілізації для студентів.

"Щойно на засіданні Верховної Ради закликав колег не підтримувати правку №8, яка скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старше за 25 років. Вона набрала лише 137 голосів була відхилена. Провалили і сам закон, до якого вона була внесена. Дякую колегам по Парламенту, які дослухалися до мене і не голосували за цю антиконституційну норму, яка зруйнувала б українську освіту, підривала наше майбутнє і відкривала нові корупційні лазівки!" – наголосив політик.