Наличие троих детей в Украине больше не является гарантией защиты от мобилизации. Ключевым фактором для получения отсрочки теперь не сам факт отцовства, а реальное содержание детей. Об этом рассказал член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

Отсрочка для отчимов и санкции за долги: адвокат об условиях освобождения от мобилизации

По словам эксперта, критическое условие — отсутствие задолженности по алиментам. Если отец не платит деньги на ребенка более трех месяцев, он автоматически теряет право на бронь.

"Если лицо […] имеет задолженность по содержанию детей и не предоставляет справки об отсутствии долга, то теряется основание для отсрочки. Утрачивается главное определение — "на содержании"", — пояснил правовед в эфире День.LIVE.

В то же время адвокат уточнил, что право на отсрочку распространяется не только на биологических родителей. Отчим, который официально занимается тремя детьми и обеспечивает их, также имеет законные основания для освобождения от призыва, поскольку фактически исполняет обязанность по их содержанию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ВРУ не поддержала соответствующую поправку, отменяющую отсрочку для студентов и учеников заведений профтехобразования старше 25 лет. Не хватило голосов — "за" проголосовали только 137 нардепов.

Как сообщил нардеп Дмитрий Разумков, удалось уговорить коллег и сохранить отсрочку от мобилизации для студентов.

"Только что на заседании Верховной Рады призвал коллег не поддерживать правку №8, которая отменяет отсрочку для студентов и учеников заведений профтехобразования старше 25 лет. Она набрала лишь 137 голосов была отклонена. Провалили и сам закон, в который она была внесена. Спасибо коллегам по Парламенту антиконституционную норму, которая бы разрушила украинское образование, взрывала наше будущее и открывала новые коррупционные лазейки!" – подчеркнул политик.