Відстрочка від мобілізації для студентів: яке Рада ухвалила рішення
Відстрочка від мобілізації для студентів: яке Рада ухвалила рішення

Рада підтримала студентів та лишила їм відстрочку від мобілізації на період навчання

15 січня 2026, 13:26
Автор:
Недилько Ксения

ВРУ не підтримала відповідну поправку, яка скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старших 25 років. Забракло голосів — "за" проголосували лише 137 нардепів.

Як повідомив нардеп Дмитро Разумков, вдалося вмовити колег та зберегти відстрочку від мобілізації для студентів.

"Щойно на засіданні Верховної Ради закликав колег не підтримувати правку №8, яка скасовує відстрочку для студентів і учнів закладів профтехосвіти старше за 25 років. Вона набрала лише 137 голосів була відхилена. Провалили і сам закон, до якого вона була внесена.

Дякую колегам по Парламенту, які дослухалися до мене і не голосували за цю антиконституційну норму, яка зруйнувала б українську освіту, підривала наше майбутнє і відкривала нові корупційні лазівки!" – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану в країні ще на 90 днів, тобто до 3 травня 2026 року. Народний депутат Олексій Гончаренко голосував проти та пояснив, чому саме таке його рішення під час війни.

"Я сьогодні буду голосувати ПРОТИ мобілізації. Вже рік я голосую ПРОТИ. Поки не буде ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ і ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ — я не буду підтримувати продовження бусифікації. Спочатку ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ — ПОТІМ все інше", – наголосив політик.

Також "Коментарі" писали, що в одному з обласних центрів України з 2026 року мають намір прискорити темпи мобілізації та контроль за дотриманням правил військового обліку. Нові заходи передбачають розширення взаємодії між органами влади, підприємствами, поліцією та територіальними центрами комплектування. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації виконкому Полтавської міської ради.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
