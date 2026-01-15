Отсрочка от мобилизации для студентов: какое Рада приняла решение

ВРУ не поддержала соответствующую поправку, отменяющую отсрочку для студентов и учеников заведений профтехобразования старше 25 лет. Не хватило голосов — "за" проголосовали только 137 нардепов.

Отсрочка от мобилизации для студентов: какое Совет принял решение

Как сообщил нардеп Дмитрий Разумков, удалось уговорить коллег и сохранить отсрочку от мобилизации для студентов.

"Только что на заседании Верховной Рады призвал коллег не поддерживать правку №8, которая отменяет отсрочку для студентов и учеников заведений профтехобразования старше 25 лет. Она набрала только 137 голосов и была отклонена. Провалили и сам закон, в который она была внесена.

Спасибо коллегам по Парламенту, которые прислушались ко мне и не голосовали за эту антиконституционную норму, которая бы разрушила украинское образование, подрывала наше будущее и открывала новые коррупционные лазейки!" – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней, то есть до 3 мая 2026 года. Народный депутат Алексей Гончаренко голосовал против и объяснил, почему именно такое решение во время войны.

"Я сегодня буду голосовать ПРОТИВ мобилизации. Уже год я голосую ПРОТИВ. Пока не будет ДЕМОБИЛИЗАЦИИ и ЧЕТКИХ СРОК СЛУЖБЫ — я не буду поддерживать продолжение бусификации. Сначала ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ — ПОТОМ все остальное".

Также "Комментарии" писали , что в одном из областных центров Украины с 2026 года намерены ускорить темпы мобилизации и контроль за соблюдением правил военного учета. Новые мероприятия предполагают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации исполкома Полтавского городского совета.